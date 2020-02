green

‘En 2020 seré’, fue el juego que hizo Jessi, y le salió: “Papá”. Por eso, al comienzo, el artista explicó que el resultado no coincidía con su vida actual, porque supuestamente él ya había tomado medidas para no tener más hijos.

“Ya me operé, dejen de joder”, escribió el famoso, junto al emoticón de una cara llorando de la risa.

Y es que cabe recordar que Jessi ya tiene cuatro herederos, fruto de la relación que tuvo con Sandra Barrios y que terminó el año pasado.

Ahora se dice, pues ellos no lo han confirmado, que esta celebridad es pareja de su colega Paola Jara, que todavía no tiene hijos.

No obstante, se desconoce si ella quiere tener hijos con Jessi, que luego aclaró que su respuesta en el juego no era real, ya que en otro ‘post’ dio a entender que no había ‘cerrado la fábrica’:

“Sí puedo tener hijos y muchos. Esto es para los que no se aguantan un jueguito de Instagram y comienzan a hablar 💩, sigo firme 😂”.

Aquí dejamos la publicación en la que el cantante mostró el resultado del juego de Instagram (la historia ya desapareció de su cuenta, pero la subió una cuenta que replica contenidos sobre famosos), y luego su segundo mensaje al respecto.