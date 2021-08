La clarividente Lilian Estrada, incluso, puso un tiempo límite y llegó a indicar que los cantantes de ‘Como si nada’ estarán separados definitivamente en dos años.

Todo esto surgió en medio del idilio que vive la famosa pareja, que compró un apartamento en Miami, Estados Unidos, y ya se comprometió, pues hay planes de matrimonio, pese a que su noviazgo apenas lleva un año y ocho meses (su primer aniversario fue en diciembre de 2020).

“Que alguien le diga a la clarividente que si no sabe en qué cae la lotería o aunque sea el chance de mañana pa’ ver si le agarramos así sea una patica. 💩😂”, comentó el cantante de ‘Dulce pecado’ en una publicación de Instagram.

Asimismo, le escribió un mensaje a Paola Jara: “Hagamos que lo nuestro no se acabe porque es muy lindo lo que siento por ti, no sabes cuánto te amo”, y le dedicó una canción en la que se escuchan frases relacionadas con el tema de la vidente:

“Primero, que no durábamos ni un año, ya van dos años y, como no les funcionó, ahora que nos casamos, que en dos años todo se acaba. Regálame un instante, que se vuelvan horas, déjame rodearte de caricias y de rosas, te voy a enamorar con mil detalles, hagamos que lo nuestro no se acabe”.