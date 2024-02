Jessi Uribe abrió su corazón con la periodista española Eva Rey, en una charla íntima sobre su vida personal y profesional.

El cantante bumangués tiene cuatro hijos fruto de su matrimonio pasado, con su expareja Sandra Barrios, de la unión nacieron: Luna, Sarah, Alan y Roy.

Sin embargo, como todo padre, actualmente está sobrellevando los problemas de la adolescencia, debido a que su hija mayor, Luna Uribe va a cumplir 15 años.

“Llevo como dos años que me ha dado duro, porque todos los fines de semana quiere estar en pijamadas, que la chiva. Ella nunca contesta, toca escribirle por Instagram y nada por WhatsApp”, contó Uribe.

Por otro lado, el cantante de ‘Como si nada’ contó: “Me dice, que se va a quedar donde sus amigas y resulta que entonces hay un niño y uno pendiente del chino, que pilas con el chino”.

Rey le preguntó entonces cómo reaccionaría cuando su hija le presentara un novio: “No, no me ha presentado [… ] no sé como actuaría, pues es que confío mucho en ella, porque es muy madura”.

Además, afirmó que Jara, su actual esposa, se lleva muy bien con los niños. Esto se pudo ver en las más recientes fotografías que Jessi Uribe subió a su Instagram en un viaje que disfrutaron a principios de 2024.

Otro dato menos importante es que el artista reveló que tuvo su primera relación siendo mayor de edad, por temor a su mamá: “Tarde, a los 18, pero porque le tuve y le tengo mucho miedo a mi mamá. Todavía le tengo miedo y respeto, pero le tenía mucho miedo a mi mamá”.

