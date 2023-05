López es una de las figuras más importantes de la industria del entretenimiento a nivel mundial, por lo que sus canciones se convirtieron en verdaderos himnos para un par de generaciones.

Hace un tiempo, JLo había soltado lo que piensa de Nadia Ferreira, actual esposa de Marc Anthony, y desde ese momento algunos de sus fans creyeron que aún tenía guardados algunos sentimientos por el salsero.

Jennifer Lopez se deshizo en elogios con periodista colombiano

La neoyorquina compartió con Marco Antonio Vergara, presentador al que le coqueteó una actriz de Disney, en una entrevista exclusiva para Red+ Noticias y allí se deshizo en elogios con el comunicador.

Lopez le comentó a Vergara recién iniciada la entrevista: “amo tu pinta”, además de halagar “las perlas, el color rosado y lavanda” que estaba usando en esa entrevista.

La cantante también le dijo: “Estás listo”, dejando ver que el periodista estaba perfectamente vestido para la ocasión. Ante un elogio de Vergara sobre el atuendo de su invitada, ella afirmó que se habían arreglado para él, siguiéndole la corriente.

El comunicador se ganó el corazón de Lopez contándole que era uno de sus mayores fans y que, con tan solo 9 años, su mamá prometió comprarle cada álbum que ella sacara, porque gracias a sus canciones su hijo hablaba “fluidamente inglés”.

La artista comentó también en esa entrevista que le escribió en su totalidad el álbum ‘This is me’ (esa soy yo) a Ben Affleck, como una señal del amor que le tenía.

Asimismo, afirmó que lanzará un nuevo álbum que estaría inspirado en ‘This is me’, pero que por la evolución de su relación con Ben Affleck llevaría como nombre ‘This is me now’ (esa soy yo, ahora).