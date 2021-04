green

En la mañana de este jueves, Jennifer López y Alex Rodríguez emitieron un comunicado oficial en el que finalmente confirmaron su separación.

El anuncio se hizo en Today, un programa matutino de Estados Unidos en el que publicaron que “nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo“, sin dar mayores detalles de la razón de su ruptura amorosa.

Al parecer, la relación terminó en buenos términos porque ellos seguirán vinculados en varios negocios que construyeron juntos durante sus casi cuatro años de relación.

“Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos”, indicaron, además de señalar que respetarán la vida familiar de cada uno.

Desde hace varias semanas que se especulaba con un posible final de esta relación, pero ellos mismos se encargaron de desmentirla, aunque los rumores sobre las dificultades que afrontaban seguían en boca de la prensa estadounidense.

La cantante de origen latino vuelve a la soltería a sus 51 años, mientras que el exbeisbolista lo hace a sus 45. Aunque nunca se revelaron las verdaderas razones por las que se provocó el fin de su relación hay varios rumores relacionados a una posible infidelidad del hombre.

Aunque estaban comprometidos desde el 2019, su llegada al altar no se dio por la pandemia. Su relación parecía tan sólida que iniciaron varios proyectos juntos que actualmente estaban dando buenos réditos económicos.

Desde hace un tiempo se especulaba que la estrella de Southern Charm, Madison LeCroy, fue la mujer con quien le habría sido infiel Rodríguez a López, aunque la mujer le salió al paso a las declaraciones y dijo que sí estuvo en contacto con él, pero no hubo nada más allá de algunas charlas.

“He hablado por teléfono con él. Esa es la verdad, pero nunca hemos tenido algo físico, es sólo un conocido. Nunca ha engañado físicamente a su prometida (JLo) conmigo. Todo esto fue hace un año. No sé qué hacer. He tratado de estar lo más callada posible. No quiero nada malo para su familia ni para la mía”, dijo LeCroy en Page Six.