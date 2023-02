Poca gente sabe que Jashlem es colombiano y que se llama Jean Carlo León. Nació en Cúcuta hace 23 años y ya se codea con las grandes celebridades del mundo. Su fama comenzó en las redes sociales donde crea contenidos. Actualmente, las firmas de moda europeas Dior, Prada, Givenchy y Dsquared2 lo buscan para sus campañas.

(Vea también: [Video] De remate: electrodomésticos a precio de huevo en esta bodega del sur de Bogotá)

Mide 1,92 de estatura. A los 16 años se graduó del colegio y entró a la Universidad de Pamplona: hizo dos semestres de Medicina y después estudió Ingeniería Mecánica. Ninguna de las dos carreras las terminó.

Se dio a conocer en la plataforma de transmisión Younow: estar ahí era su manera de buscar con quién hablar y hacer amigos porque, dice, siempre ha sido muy introvertido. En 2018 llegó a YouTube donde publicaba videos que grababa con el celular de la mamá y el trípode era una torre de libros. Más tarde abrió la aplicación Musical.ly y en un mes sumó 4 millones de seguidores. En la pandemia, en 2020, pasó de tener 4 millones en TikTok a 20 millones.

Jashlem es la portada de la más reciente edición de la revista L’Officiel y estuvo en la semana de la moda de Milán: fue uno de los 50 modelos que desfilaron para los diseñadores y hermanos gemelos Dean y Dan Caten, propietarios de la marca Dsquared2. El cucuteño salió de segundo, fue su debut en las pasarelas.

¿Cómo se dió la oportunidad con Dsquared2?

“Me invitaron a observar el Fashion Week para crear contenido, pero el día antes cuando me estaban probando la ropa me encontré con Dean y Dan y lo primero que preguntaron fue que quién era yo porque les gustaba mi perfil, entonces me propusieron hacer una prueba, una caminata, y luego dijeron que listo, que al otro día estaría en el grupo de modelos que desfilaron la colección. Yo no sabía que eso iba a suceder, es una muestra que la vida te sorprende en el momento y la hora indicada”.

Qué emocionante…

“¡Sí! Fue wow. Honestamente no me la creía, yo solo fluía y pensaba que pasara lo que tuviera que pasar. Estaba asustado, claro, fui el segundo, detrás de mí venían 48 modelos, si yo me tropezaba embarraba todo”.

¿Qué pasó luego de ese debut con Dsquared2?

“Se están presentando más oportunidades. Recientemente estuve en los Fashion Week de Prada, Dior y Givenchy porque me invitaron como celebridad”.

Lee También

¿Con cuáles famosos se ha cruzado en estos eventos?

“He estado sentado junto a actores, actrices, modelos y cantantes de nivel internacional. Recuerdo a Chrissy Teigen, J Balvin, el grupo de kpop BTS, Kylie Jenner y el actor de Crepúsculo que ahora se me escapa el nombre. En serio que es una lista larga y cuando pasa no me la creo que esté sentado junto a ellos”.

A simple vista, usted no parece colombiano…

“Por el acento sí se me nota, pero tengo una mezcla ahí bien rara. A veces muy colombiano, a veces se me sale el mexicano. Es poca la gente que cree que soy colombiano, me tachan de europeo o de americano”.

¿Estaba en sus planes llegar a las pasarelas?

“Sí, ya lo había visualizado en mi mente, quería que sucediera, pero no sabía cuándo. A mediados del año pasado me centré más en el modelaje y hacer fotos de editorial, exponerme más allá de las redes, quería buscar una balanza con los medios tradicionales para no quedarme solo en las redes sociales”.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

“Seguiré creando contenido de moda, pero el proyecto que tengo en mente y que vengo trabajando hace un par de años es la música, siempre me ha gustado, en 2019 saqué dos canciones, pero lo estoy haciendo despacio para que salga bien, la gente en redes es muy hostil, quiero que sea algo bien estructurado”.

¿Cómo ha sobrellevado la hostilidad de las redes sociales?