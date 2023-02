Sí, todavía las venden y un tiktoker se dio a la tarea de comprar las sorpresitas de $500 para saber qué es lo que traen por dentro y qué sorpresa la que se llevó. Todavía las venden en los lugares más populares y en Bogotá se consiguen en cada esquina.

¿Pero qué traen? ¿Valen la pena? Esto fue con lo que se encontró el TikToker que decidió comprar varias sorpresitas para ver su interior. En las sorpresitas hay manillas que dicen “Jesús te ama”, anillos de colores, cadenas para ponerles dijes, muñequitos pequeños que crecen en el agua y todo envuelto en papel periódico.

Las bolsitas de sorpresas son una tradición que marcó a la generación de los noventa y parte de los dos mil, sobre todo en Bogotá. De hecho, siempre se podían comprar afuera de los colegios, así como los pollitos de colores que no sobrevivían mucho tiempo, y aún las venden en el centro de la ciudad.

¿Valen la pena? Los artículos que se encuentran adentro de las sorpresitas no son de la mejor calidad y la mayoría de las veces salen anillos que no duran nada o no le quedan a casi nadie. Con estos videos que se han popularizado en TikTok por fin se revela a todo el mundo qué traen las sorpresitas de $ 500 o de $ 1.000.