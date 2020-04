green

El barranquillero logró conquistar el mercado televisivo en territorio azteca con sus papeles en las series ‘Antes del final del paraíso’ y ‘La casa de las flores’; en ocasiones, como Dios lo trajo al mundo.

“Nos habían dicho que los personajes del pasado tenían muchas escenas de desnudos, yo sí me he empelotado antes y no es que le tenga mucho miedo ni pudor a eso”, explicó Jattin en una entrevista al programa ‘Lo sé todo’ del Canal Uno.

El modelo también contó en el programa el duro proceso para consolidarse en México, pues llegó sin nada y pasó algunas necesidades mientras conseguía trabajo en la televisión de ese país.

“Llegué acá con dos maletas, me acuerdo que cuando empecé a vivir aquí no tenía ni cortinas, me tocaba poner bolsas en las ventanas para que la gente no me viera”, manifestó en otra parte de la entrevista. Aun así hoy está muy feliz de lo que ha logrado y espera cosechar más triunfos en su carrera artística.