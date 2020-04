green

El rapero C. Taganga estrenó ‘Nunca estoy’, una canción de desamor que, según GQ México, podría ser una dedicatoria para Rosalía, no obstante, el artista no ha mencionado nada al respecto.

Alejandro Santamaría sigue cosechando éxitos y dejando más de un corazón enamorado. En esta ocasión, el cantante colombiano presentó ‘Medio día’, una declaración cruda de amor que sigue con su línea de pop fresco.

El puertorriqueño Lenny Tavárez junto con Rafa Pabón y Cauty imprimieron sus ganas de fiesta en ‘Acerola’, que significa: una fruta de color rojo, como a la chica a la que mencionan en su letra.

Chocquibtown creó ‘Humano’, un himno de solidaridad y unión que fue destacado por ACNUR, la agencia de la ONU. La letra del tema envía un mensaje de hermandad, ese que tanto se necesita por estos días en los que muchos se sienten solos.

La argentina Cazzu regresó con su ya conocido ‘flow’ para cautivar con ‘Me prefiere a mí’, una candente declaración en la que contó con la voz y fraseo del puertorriqueño Myke Towers.

A propósito de las limitaciones que hay ahora hasta para dar un abrazo, La Oreja de Van Gogh invitó a no olvidar este cariñoso gesto en su más reciente sencillo. Abrazar no necesariamente es algo físico, sino la cruda necesidad de cercanía y protección.

Feid decidió romper las expectativas junto a Sky, y juntos le dieron vida a ‘RELXJXNTE’, una canción que cuenta con los ‘beats’ clásicos del movimiento urbano y una letra seductora, que le habla a las mujeres liberales.

Soy Emilia tiene claro que las personas necesitan mensajes positivos en esta época, por eso invitó a dejar de lado las ideas prefabricadas y abandonar las redundancias en ‘Tuami’.

La agrupación peruana You Salsa mezcló las trompetas con el acordeón en ‘Cómo se perdona’, una canción que le habla a la traición y la necesidad de volver a creer en el amor.

TBT, el más reciente lanzamiento de Sebastián Yatra, ya tiene un ‘remix’; para este invitó a Cosculluela, Lalo Ebratt, Llane y Dalmata, quienes hicieron la combinación perfecta entre ritmo y romance. En el video oficial, los artistas se convirtieron en graciosas animaciones.

El músico colombiano Martínez estrenó ‘Fancy’, su segundo sencillo urbano, que contó con la producción de Alberto Hdz y Felipe Mejía. Con esta canción, el caleño conquistará hasta a las de bolsos elegantes.

Pese a la medida de aislamiento, Beéle, Farruko, Natti Natasha y Manuel Turizo juntaron sus voces para poner a bailar a sus seguidores con el ‘remix’ de ‘Loco’, un tema con sabor playero perfecto para subir el ánimo en esta época. El video contó con los sensuales movimientos de Andrea Valdiri.

Luifer Cuello, Erick Escobar, Felipe Peláez, Nono Zabaleta, Calos Huertas, Manuel Julián, Andrés Ariza, Alex MArtínez, Yader Romero, Luis Campillo, Elder Dayan, Alex Manga, Michel Torres, Ernesto Mendoza y Orlando Liñán fueron los intérpretes vallenatos que juntaron sus voces para darle vida a ‘Por los buenos tiempos’; con cada reproducción y descarga de este video se verán beneficiadas varias familias afectadas por el coronavirus.

EIX, uno de los nuevos exponentes del género urbano, demostró que su talento llegó a la industria para quedarse. Para la producción ‘De visita’, su más reciente sencillo, contó con la compañía de Eladio Carrión y Valentino.

Como representación del género popular, Jay Loaiza presentó ‘Mientes muy bonito’, una canción que nació de la inspiración del mexicano Luciano Luna. La letra es una combinación entre despecho y arrepentimiento.

Luego de superar las complicaciones de salud que tuvo en 2019, Naela regresa a la escena musical con ‘Por si puedes oírme’; allí colaboró con Tutto Durán, y sacó a relucir esa balada pop con la que tanto enamoró en sus inicios.

‘Que me bailes’ es lo nuevo del cantante y compositor colombiano D Andy, quien imprimió en el tema el ‘swing’ de Cali y el tropical de Barranquilla, la primera ciudad porque allí nació y la última porque esta lo vio crecer.