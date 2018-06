En una entrevista con TVyNovelas, Dávila confesó que Garzón sí la buscó para que presentara junto a él, pero ella no creía que esto fuera posible, y a pesar de su corta inexperiencia el director quedó cautivado con su voz, talento que la llevó a acompañar al humorista durante 3 años, hasta el fin de ‘Zoociedad’.

Dentro de la aventura, ‘La Pili’ encontró a un Jaime que llenaba de carcajadas los lugares, por eso disfrutó mucho trabajar con él dentro y fuera de escena.

Pero su cercanía no fue tan lejos como lo pintó la bionovela. Si bien ella no tenía claro si él le gustaba o no, jamás hubo besos o algún romance entre ellos. Como agregó, quizá los libretistas le añadieron cosas para ponerle picante a la historia.

Dávila, además, hizo una salvedad sobre la imagen de mujeriego de Jaime: