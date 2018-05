Famosas y otras mujeres que se enredaron en las sabanas de Garzón, según la bionovela

Una frase del comediante, que estuvo presente en varios capítulos de ‘Garzón vive’, fue: “El problema con las mujeres no es levantárselas sino acostarlas”, algo que a él no se le complicaba mucho, a pesar de no ser el ‘sex symbol’ de la época.