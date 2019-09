green

“¿Es igual el amor que has sentido por un varón que por una mujer?“, fue el cuestionamiento que le hizo Novaresio a Bayly, y este último no tuvo problema en asegurar que él no ocupa el mismo rol en sus relaciones.

“Cuando yo estoy con una mujer, me gusta ser el hombre. Cuando yo estoy con un hombre, me gusta ser la mujer. Si yo estoy con un hombre, yo soy una señora, auténticamente una señora”, explicó Jaime.

Además, aseguró que “hay muchos hombres heterosexuales que no saben de lo que se pierden“, esto, por no explorar la estimulación anal. “Es cuestión de tener un poquito de audacia y jugar creativamente con los orificios“.

“Nos dieron unos orificios para hacer las cosas básicas, pero con un poco de imaginación, inventiva o picardía podemos darle a esos orificios unos usos enormemente placenteros”, detalló.

Bayly también aprovechó para comentar que los hombres no intentan explorar estas zonas por el temor al qué dirán, “no se animan a decirle a su pareja que le metan el dedo“, pero que lo importante del erotismo está en “la rendición“.

