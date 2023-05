Jaime Bayly, quien recientemente lanzó duras críticas a la vicepresidenta Francia Márquez por sus viajes en helicóptero, habló sobre orientación sexual y contó detalles de la experiencia que vivió cuando era un niño, la cual tuvo mucho que ver en la decisión que tomó.

“A mí primero me gustaban las mujeres. Cuando tenía 12,13 o 14 años, estaba loco por una primita, una tía…Como [Mario] Vargas Llosa que se casó con la tía y después con la prima. Yo solo maliciaba con ellas. Mis fantasías, a hurtadillas. Pero las trajiné mucho. Tú sabes. Y me parece que estaba encaminado a ser un hombre heterosexual, pero ocurrió un accidente, una tragedia”, inició relatando en entrevista con Vicky Dávila, de Semana.

El peruano detalló que cuando iba a cumplir 15 años lo llevaron a un prostíbulo en Lima para que tuviera su primera relación sexual. Sin embargo, el plan no salió como se esperaba y terminó marcándolo.

“Nunca había estado con una mujer. De hecho, nunca había visto a una mujer desnuda, así físicamente. No era una mujer muy linda, era una prostituta de un burdel en Lima. Pobrecita ella, ¿no? Y entonces yo no fui capaz de ser un hombre con ella. Ella trató de despertar un poco…y ese fracaso fue demoledor para mi virilidad. Porque yo salí de ahí pensando ¿y ahora qué?”, le contó a Dávila.

El periodista explicó que él mismo puso en duda su orientación sexual, puesto que se preguntaba por qué no había logrado desempeñarse adecuadamente. “Yo siempre he creído, perdona la franqueza, que la dotación genital masculina es una república independiente, es una zona franca, tiene su propia constitución, sus propias leyes, su propia Policía, no te obedece, da golpes de Estado. Entonces, tú le dices: levántate, yo soy aquí el dueño, y no te obedece. Esa zona de tu cuerpo es ingobernable desde el punto de vista racional. Es sublevada, golpista, hace lo que quiere contigo, se levanta cuando quiere y duerme cuando quiere. Entonces, esto fue lo que me llevó la bisexualidad. Dije: tendré que probar otras… y fue una gran idea probar”, detalló.

Jaime Bayly habla de su relación con su esposa

El escritor señaló que cuando probó con hombres le gustó, pero no quiso quedarse en la homsexualidad. Por lo tanto, siguió experimentando y pudo tener mejores interacciones con mujeres.

“Cuando tuve un amante hombre decía sí, pero estar con una mujer también tiene una poesía, una belleza, una delicadeza. Entonces, me ha pasado una cosa curiosa. Cuando estoy con un hombre, yo no soy el hombre. Soy la mujer. Y cuando estoy con una mujer, a mí me gusta ser un hombre. Y así vivo”, dijo Bayly.

Además, explicó que su esposa, Silvia Nuñez, ha aceptado eso y desde que está con ella no ha tenido la necesidad de buscar experiencias en otro lado.