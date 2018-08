La marca de ropa italiana, Versace, compartió en su cuenta de Twitter una imagen en donde se ve a ‘la reina del Bronx’ usando una camisa de talla grande, que parece un vestido, y con unas botas de su colección ‘Resort 2019’ que aparentan ser un jean, con bolsillos y hasta con correas.

(Te puede interesar: Con solo unas medias de malla, Valentina Lizcano exhibió su cola y calentó las redes)

Este atuendo lo usó para visitar los estudios de MTV en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en pleno verano, lo que hizo cuestionar a muchos internautas sobre si era la mejor elección.

Claramente, los memes en Twitter no se han hecho esperar y muchos internautas han comparado este ‘look’ con el estilo cholo, que es recordado por la forma en que los pandilleros usaban los pantalones debajo de la cola.

El artículo continúa abajo

Cabe resaltar que J Lo fue seleccionada para recibir el premio Michael Jackson Video Vanguard de MTV que aceptará el 20 de agosto de 2018, indicó El Nuevo Herald.

A continuación puede encontrar las imágenes del traje de J Lo y los memes que están circulando en redes.

#JenniferLopez wearing a pair of denim boots from the #VersaceResort19 collection. #VersaceCelebrities https://t.co/3RxPsl4NwR pic.twitter.com/LEnbqb7Mwy

— VERSACE (@Versace) July 31, 2018