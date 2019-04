View this post on Instagram

Hoy es un día muy especial, siempre dije que el día que fuera a Coachella sería en una tarima y así fue. El año pasado estuve con Beyonce, hoy nos toca a nosotros los latinos y soñadores, a los que como yo no les da miedo seguir sus sueños y a que los llamen diferentes, pues necesitamos que sigan llamándonos locos cuando somos soñadores. Bienvenido a otra etapa más de mis aventuras. Jose #coachella #Latinogang