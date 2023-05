El artista antioqueño lleva más de seis meses alejado de las redes sociales y son pocas sus apariciones en eventos públicos. Sin embargo, con ocasión de su cumpleaños número 38, se dejó ver junto a su pareja, Valentina Ferrer, en la Fórmula 1, en Miami.

(Lea también: Aparece video de J Balvin en ‘show’ de Jorge Barón; recibió ‘patadita de la buena suerte’)

El máximo exponente del reguetón en Colombia —que prepara su vuelta a la música con un nuevo proyecto— apareció en uno de los eventos automovilísticos más aclamados del mundo (donde vieron a Shakira con Tom Cruise) luciendo su nueva colaboración con la marca Nike y su línea Jordan.

J Balvin lució un conjunto amarillo con unas Jordan 3, que serán la tercera entrega del paisa en colaboración con la marca del exjugador de baloncesto, Michael Jordan.

FIRST LOOK at the upcoming J Balvin x Air Jordan 3 ⚡️ https://t.co/BRtTy63OeB pic.twitter.com/99uqHIfqYW

— JustFreshKicks (@JustFreshKicks) May 7, 2023