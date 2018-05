10 am de la mañana desayunando en el aeropuerto “Se pone caliente, cuando escucha este perreo y yo también me pongo caliente si la veo ” Dejen la música para ANTRO pornograficas para los Antros de noche. No durante el día en lugares públicos. Mis hijos te lo van a agradecer 🙏🏼

A post shared by syntekoficial (@syntekoficial) on May 19, 2018 at 11:00am PDT