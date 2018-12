La cantante contó en ‘Se dice de mí’ que antes del despegue de su carrera musical se sentía triste y “sin fuerza” porque su familia pasaba por una dificultad económica. Esa fue la primera vez que sufrió de depresión, pero esta no desapareció por un buen tiempo, ni siquiera cuando logró la fama que soñaba.

Felipe Polydoro, productor audiovisual, manifestó al programa que la artista “se desapareció un tiempo de redes y se alejó muchísimo” para tener un proceso de sanación. Cuando reapareció, Anitta reveló que sufría de depresión.

La brasileña indicó en ‘Se dice de mí’ que buscó ayuda médica y se refugió en las personas cercanas a ella para superar el tormentoso momento por el que pasaba. Uno de los que estuvo a su lado fue J Balvin:

Durante la entrevista con el programa, Anitta también señaló que el colombiano cambió su vida porque gracias a él ahora ella es conocida a nivel mundial. Además, dijo que J Balvin es importante en su camino “por todo”:

“Porque me ayuda como persona, me ayuda como hermano y como familia. Me ha dado las manos cuando lo he necesitado sentimentalmente o profesionalmente, y su equipo también me ayuda mucho. De verdad estoy muy agradecida con ellos”.