El canal RCN estrenó ‘La casa de los famosos Colombia’ hace algunos días y aunque no le ha ido muy bien en audiencia, sí ha dado de qué hablar por los errores en su producción, algunos descaches de sus presentadoras y una que otra controversia que ha generado la convivencia entre las 22 celebridades.

La competencia que está pensada para durar 17 semanas y promete un premio final de 400 millones de pesos al participante que con buenas estrategias llegue a la final, ha dado de qué hablar en las últimas horas, puesto que ya cupido habría flechado a dos miembros de la casa más famosa de Colombia.

Se trata de Isabella Santiago, actriz venezolana y el creador de contenido paisa Juan David Zapata. Pues en un inicio, Santiago le confesó a su compañera, Martha Isabel Bolaños que el joven le gustaba y le interesaría iniciar una relación con él; sin embargo, temía a que la rechazaran por ser trans.

“Obvio, debe saber, pero uno nunca puede dar por hecho lo que esté pasando por su cabeza”. Le dijo la venezolana a la famosa ‘Pupuchurra’, mientras esta le contestó: “Yo me alegro mucho por los dos, me parece muy bacano lo que estás viviendo. Y te digo algo, si ya te demostró que no sufre de masculinidad frágil es por algo, porque si te charla, te sonríe y demás es un buen indicador”, indicó Martha Isabel Bolaños, quien contó anécdota con Michel Jackson.

¿De dónde es el concurso de ‘La casa de los famosos’?

El concurso ‘La casa de los famosos’ es originario de España. Se trata de un reality show donde se reúne a un grupo de celebridades en una casa donde conviven y enfrentan diversos desafíos, siendo grabados las 24 horas del día. Este formato ha sido adaptado en varios países alrededor del mundo con nombres y variaciones locales.

