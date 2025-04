El acoso es un tema más común de lo que a muchos les gustaría. Viene mayormente de exparejas y algunos de los casos han terminado en feminicidios.

(Vea también: Claudia Bahamón dejó mensaje en redes luego de rumores de divorcio: “Esta cuenta se apaga”)

Mariam Obregón está pasando por una situación bastante complicada, teniendo en cuenta que toda su familia está involucrada. Según publicó en su video, la expareja de su mamá está siendo una pesadilla completa. La pareja terminó, pero el hombre, bastante violento, se negó a aceptar la decisión:

“Imagínate que la casa donde vivía mi mamá, mi abuela, una mujer que es mi tía con su hijo de seis años, tuvieron ellas que presenciar como este hombre le destrozaba un televisor a mi abuela y uno a mi mamá en un ataque de ira controlable al punto que mi mamá tiene que llamar al propio hermano de él para que las venga a socorrer y no le importó ni siquiera que fuera su hermano porque a él hasta le destrozó el dedo. Yo me pregunto, ¿qué hubiese sido si su hermano no hubiese estado allí?”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)

Obregón aseguró que el hombre ya tiene una denuncia y una orden de alejamiento, pero eso no ha sido suficiente para que las deje de buscar. Contó que su abuela de 77 años sigue recibiendo llamadas de acoso incluso en la madrugada. A su tía le filtró su número en una página para adultos.

(Vea también: ‘Influencer’ popular por hacer retos extremos perdió dos dedos por una piedra que le cayó)

Lo cierto es que a la mamá de Mariam Obregón le tocó irse del país, no especificó, pero sí dijo que ahora está cerca de ella, para poder dejar de recibir acoso. El hombre sigue publicando fotos con su expareja, mientras la madre de Mariam está pasando angustia sin saber qué pasará.

Ratificó que en el mundo el acoso es algo normal y las autoridades no se han tomado el caso en serio.

En redes sociales, varios fanáticos se han pronunciado y han lamentado la situación que está viviendo la creadora de contenido venezolana:

“Estamos con ustedes”, “Triste realidad de muchas mujeres“, “muchas son las historias de mujeres que dejan pasar agresiones y minimizan estos comportamientos que a futuro son peores, pero lo peor del mensaje es que es cierto, las que toman el valor de denunciar, no pasa nada, y entonces las víctimas quedan a merced de los psicópatas”, “qué triste. Ellos siguen libres y muchas mujeres presas del miedo y la incertidumbre. Por favor seguridad para que no nos convirtamos en una cifra más”.

Por ahora, habrá que esperar la evolución del caso, esperando que las autoridades tomen las medidas necesarias para que toda la familia encuentre la tranquilidad que tanto necesita.

(Vea también: Tres herramientas cruciales para guardar sus contraseñas de Internet: úselas sabiamente)

¿Quién es Mariam Obregón?

​Mariam Obregón es una creadora de contenido venezolana nacida el 12 de agosto de 1999. Es conocida por sus vlogs personales, historias, desafíos y videos de comedia en su canal de YouTube, que cuenta con más de 1.6 millones de suscriptores. Además, su cuenta de Instagram tiene más de 2.8 millones de seguidores, donde comparte contenido relacionado con moda y estilo de vida.

Además de eso, fue conocida por ser la novia de ‘Happy’, un cantante colombiano, exnovio de Silvy Araujo, una reconocida creadora de contenido fit que además de tener bastante alcance, tiene mucho reconocimiento por su trabajo en plataformas.

Obregón, además, tiene un pódcast en el que invita a varias personas y entrevistó hasta Beele, quien contó su historia de vida antes de que se separara de Cara.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.