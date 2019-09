Ocurrió entre 2005 y 2006, cuando la actriz hacía parte del elenco de la exitosa producción ‘Los Reyes’, que ahora se retransmite en las noches en la franja ‘prime’.

El día en que Yaneth debía ir a grabar el parto de la perra que tenía su personaje, salió rápido, y como su carro estaba detrás del de sus hijos en un parqueadero doble de donde vivía antes, cogió el de ellos, sin darse cuenta que tenía pico y placa.

“Acababa de salir yo de ‘Muy buenos días’, y toda la gente en la calle me decía ‘Ay, qué pesar, ay qué pesar’. Y me para un policía y me dice ‘Qué pesar…’, y yo dije, ‘me va a decir qué pesar que se fue de ‘Muy buenos días’’, y me dice, ‘Doña Yaneth, qué pesar…’ Le dije: ‘Ay, yo sé, mi amor, yo sé. Es que estoy grabando una novela, cuando termine de grabar la novela regreso a ‘Muy buenos días’’”, sin sospechar que el uniformado no quería lamentar su partida del matutino, sino multarla por sacar el carro cuando no debía.

“Me dice: ‘No, qué pesar que me toca ponerle un parte, porque usted está en pico y placa’. Y entonces yo le dije, ‘Le voy a decir la verdad. Este es el carro de mis hijos, voy a grabar el parto de mi perra, yo cogí el de adelante, yo no sé nada de pico y placa. Listo, póngame el parte rápido, porque me tengo que ir a grabar y yo no puedo llegar tarde’”.

Fue ahí que el policía de tránsito le dijo: “‘¿Sabe qué? Se la voy a perdonar, porque usted sacó a mi mamá de una depresión. Mi mamá adoptó a un muchacho que le dio un cáncer violento, y el muchacho se murió. Y ella prendía todas las mañanas, para verla en ‘Muy buenos días’, y de verla reír a usted, usted le quitó la depresión, y le voy a perdonar la infracción’, y me fui a grabar”, finalizó Waldman.

Toda la historia se puede escuchar en el siguiente video, publicado por Canal RCN en YouTube: