Piense en estos versos, seguro los ha cantado en su casa, los ha escuchado en una fiesta, los ha bailado. Ha llorado con ellos o se ha tomado un trago. Es una de las letras del vallenato colombiano mas famosas en el mundo, la de ‘Los caminos de la vida.’

Los caminos de la vida.

No son como yo pensaba.

Como los imaginaba.

No son como yo creía.

Los caminos de la vida.

Son muy difícil de andarlos.

Difícil de caminarlos.

Y no encuentro la salida.

Por que mi viejita ya está cansada

De trabajar pa’ mi hermano y pa’ mí

Y ahora con gusto me toca ayudarla

Y por mi vieja lucharé hasta el fin

Por ella lucharé hasta que me muera

Y por ella no me quiero morir

Tampoco que se me muera mi vieja

¡Pero que va! si el destino es así