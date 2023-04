La controversial ruptura mediática entre Piqué y Shakira sigue dando de qué hablar, pues a diario se conocen nuevos detalles de la vida amorosa de los famosos.

Tras el supuesto regaño de Gerard Piqué a sus hijos en la Kings League, se hizo viral un clip en el que un reportero expresa la postura que tomaron los menores frente a la nueva pareja de su padre.

Durante el programa Shirley Radio, el reportero Jordi Martin contó como los pequeños se enfrentaron a la separación de sus padres y detalló cuáles son las condiciones de los hijos de Shakira frente a la relación amorosa del deportista con Clara Chía.

Hijos de Piqué no quieren ver ni en pintura a Clara Chía

Según el paparazzi, que está muy al pendiente de la barranquillera, los menores han apoyado de manera incondicional a su madre y no quieren tener contacto con la nueva pareja de su padre.

“Yo creo que los niños están volcados con su mamá, han visto que la ha pasado muy mal y le han dicho a Shakira: ‘Quédate tranquila que no queremos ni ver a Clara Chía’”.

También el periodista aseguró que esto se lo han dicho a Piqué: “Nosotros no queremos ver ni a Clara Chía, no queremos conocerla, no queremos que la traigas a la casa mientras estemos nosotros”.

Cabe resaltar que el exjugador y ahora empresario en un inicio no le había dicho a sus hijos la verdad sobre su nueva pareja, sino que les mintió y les dijo que era su amiga.

Posteriormente, Milan y Sasha se entraron de la situación y decidieron apoyar a Shakira, con quien se fueron a vivir a Estados unidos.