Los hijos mayores del cantante mexicano José José, Marysol y José Joel, llegaron este domingo a Miami con la intención de despedirse de su padre, muerto el sábado en esta ciudad del sur de Florida a los 71 años.

Sin embargo, ambos se quejaron ante los medios de comunicación presentes a las afueras del hospital en el que murió su padre de que no les han permitido el ingreso a centro médico para ver el cuerpo del artista. “Haremos lo que sea necesario. Hasta no ver a mi padre, no voy a terminar de creer esta noticia. El hospital dice que no está ahí, ni que murió ahí”, señaló Marysol.

Ambos dejaron de tener contacto con su padre desde hace un año y medio, cuando la hija menor del cantante, Sara Sosa, se ocupó de él en Miami, donde José José continuó su tratamiento tras ser operado en México en 2017 de un cáncer de páncreas.

Los dos hermanos han mantenido una conflictiva relación con la hija menor del cantante, fruto de su unión con su esposa Sarita Salazar, y la han acusado de mantenerlo incomunicado.

Por su parte, en una declaraciones dadas la noche del sábado a la cadena Telemundo, Sara Sosa señaló que el intérprete mexicano “ya está en paz” y que su legado vivirá por siempre. “Se fue dormidito, y estamos agradecidos que fue así”, reveló la hija menor, visiblemente emocionada y entre lágrimas, al programa “Al rojo vivo”, y agradeció el apoyo dado por los seguidores de José José.

“Lo han hecho muy feliz, ustedes son nuestra familia”, reconoció Sara, quien señaló que estuvo con él en sus últimos momentos. “Me pidió que le prometiera que iba a hacer mi carrera, que le prometiera que iba a cantar”, dijo, con mucho esfuerzo, cuando fue preguntada sobre las últimas palabras del intérprete.

Hasta el momento la familia no ha informado sobre un eventual traslado del cuerpo de José José a México para ser enterrado allí, y si es que hay planes de un funeral en Miami, ciudad a la que llegó en febrero de 2018 para continuar su tratamiento contra el cáncer.

Esta fue la declaración de la hija mayor de José José mostrando su inconformidad porque no les han dejado ver el cuerpo de su padre: