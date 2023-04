Aunque es el próximo 14 de abril que se cumplen los 6 años de la muerte de Martín Elías, sus seguidores y familiares han empezado a conmemorar su partida desde hoy, ya que él falleció el Viernes Santo.

Ese día, en plena Semana Santa, el artista vallenato se presentó en Coveñas, Sucre. Después del concierto, cogió carretera porque se encontraría con su familia. Lastimosamente, se accidentó cuando se desplazaba en su camioneta por la vía San Onofre (Sucre) – Lorica (Córdoba).

Aunque Martín Elías fue trasladado a una clínica de Sincelejo, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida. El cantante murió y dejó a Martín Elías Jr, quien tan solo tenía 9 años cuando ocurrió el fatal accidente.

Este siete de abril, a través de su cuenta de Instagram, el joven —quien luce muy parecido al cantante, solo que más delgado— publicó un sentido mensaje por el aniversario de la muerte de su padre.

El joven no ha ocultado su tristeza y en sus historias también compartió una fotografía de su padre, la cual acompañó con la siguiente frase. “El momento más duro del año. Siempre en mi vida, mi ángel”.

Martín Elías Jr, hijo de Caya Barón, confesó recientemente que soñaba con ser futbolista, pero que con el paso de los años se ha ido inclinando por la música.

De hecho, el joven artista contó que el sueño frustrado de su padre era ser futbolista, pero que había una realidad y es que no era muy hábil para ese deporte.

“Cuando mi papá murió, yo tenía 9 años y estaba concentrado en mi fútbol. La gente me pedía que cantara, pero me alejé de eso porque estaba sintiendo un poquito de presión. Cuando crecí entendí que las personas lo hacían porque nos querían y aprecian la dinastía. La decisión más importante era hacerlo de corazón y no por obligación. Lo decidí hacer porque me nace del corazón”, explicó en ‘Buen día, Colombia’.