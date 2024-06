Frank Solano se ha cotizado como una de las figuras del entretenimiento en Colombia más importante. Todos los días está en Olímpica Stereo en el programa de la mañana y los fines de semana en ‘La red’.

Solano lleva muchos en los medios de comunicación y constantemente da noticias de la vida de otros famosos, pero muy poco habla de él y de su hijo, quien, según él, es parte esencial en su vida.

Se llama Elkin Solano y durante un programa del fin de semana, el periodista recibió un retrato en donde aparecía él junto a su hijo cocinando. Sus colegas le preguntaron qué significada su hijo en su vida y él contestó:

“Cómo será que es el heredero, cómo será que todo está a nombre de él, que es a la única persona que le consulto si le gusta o no le gusta algo en mi vida. Significa todo, pero la libertad, yo voy a la mía. Un día le dije: ‘¿Tú no vas a comprar un apartamento? Ajuíciate’. Y me dice: ‘Los hijos de los ricos no compramos casa, las heredamos’“.

De lo poco que se sabe del hombre, es abogado de profesión y tiene una hija de nombre Antonia. “Esta es mi nieta Antonia, quiere ser actriz como Vicky Hernández o abogada como sus papás, pero se levanta a dibujar como el abuelo”.

