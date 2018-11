Eso contó el jurado de ‘Yo me llamo’ en la edición impresa 779 de TVyNovelas, donde aseguró que, aunque hace años no deseaba casarse ni se visualizaba como papá, una visita al Hospital Materno Infantil para grabar una nota del programa en el que trabajaba lo hizo cambiar de opinión.

Allí, al finalizar la grabación, a Escola le dieron una bebé sietemesina, que él tomó como la respuesta que buscaba en ese momento para darle rumbo a su vida.

“La abracé, vi cómo esa niña se me pegaba a las manos, como refugiándose. ¡Yo no entendía cómo una madre podía abandonar a esa bebé! Pero, al mismo tiempo, entendí el mensaje que tanto buscaba: mi camino era adoptar, quería encontrar a esa personita a la que yo le iba a cambiar la vida, y la que me iba a cambiar la vida a mí”, rememoró el famoso en la publicación.

Por eso empezó el trámite para acoger en su hogar a un niño, que le entregaron en 2005 después de pasar 14 meses por un seguimiento psicológico y asistir a talleres para padres en proceso de adopción, indicó la revista.

“Cuando me lo entregaron fue como volver a nacer. Lo tomé en mis manos y, enseguida, sentí una conexión especial. Lo mantuve en mis brazos hasta cuando llegamos a la casa. Al entrar le dije: ‘Soy tu papá, y esta es tu casa hasta que la muerte nos separe’”, narró Escola.

Para ese entonces, Martín tenía casi un año, ahora está en una etapa que al jurado de ‘Yo me llamo’ le parece complicada.

“He tenido la suerte de tener un hijo maravilloso. Ahora estoy en proceso que no es fácil: su adolescencia, pero me siento contento al ver cómo va creciendo y me va devolviendo todo desde el primer día”, puntualizó Escola en la entrevista, en la que se declaró a favor de los “padres solteros”.

“Me da muy duro que digan que familia está compuesta por un padre, una madre y sus hijos; en Colombia somos muchísimos los padres solteros que tratamos de darles lo mejor a nuestros hijos y hacerlas personas de bien, que es lo importante”, expresó.

Esta faceta paternal del famoso era poco conocida, pues incluso en sus redes sociales no es muy común que comparta fotos con Martín. Es más, las pocas que ha subido a Instagram son de cuando el menor aún no era adolescente. Esta es una de esas tomas: