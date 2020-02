green

En una entrevista para ‘Lo sé todo’ la modelo, hija de Rosmery Bohórquez y Danilo Santos, contó que entró al mundo de las pasarelas gracias a un casting que ganó en el primer ‘Fashion film’ que tuvo en cuenta mujeres de talla grande.

“Desde ese día me he estado preparando, modelando, aprendiendo porque esto no es fácil y yo me lo tomo con mucha seriedad”, dijo la hija de los actores en el programa del Canal Uno.

Cuenta también al mismo medio, que sus padres han sido su inspiración y motivación para ser cada día mejor, teniendo en cuenta que los dos fueron modelos y su madre ha sido considerada como un ícono de sensualidad y belleza en el país [interpretaba a la diabla en la novela ‘Tentaciones’].

“Nunca me he comparado con mi mamá, pienso que somos dos personas muy diferentes… sí, tuve de alguna manera que enfrentar ciertas cosas con mi cuerpo porque me costó trabajo entender que la diferencia también es bonita”, aseguró Santos.

La joven manifestó que nunca se sintió presionada por tener una madre bella: “No tenía nada que ver con mi mamá, fue un proceso individual, me volví una mujer empoderada… todos deberíamos tener un espacio en la moda”