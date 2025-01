Por: Caracol Televisión

Encuentre acá en Caracol Televisión todo sobre nuestras telenovelas y series, lo mejor de los realities del momento, lo que sucede con los artistas y más contenido de entretenimiento. Visitar sitio

La familia Aguilar es una de las que más da de qué hablar en el mundo del entretenimiento, en especial desde mediados de 2024, cuando Ángela Aguilar hizo público su noviazgo con Christian Nodal. Pepe Aguilar, intérprete de ‘Prometiste’ es padre de cuatro hijos, dos mujeres y dos hombres, y la mayoría han seguido sus pasos en la música, aunque no tiene una relación tan estrecha con todos.

Ahora esta familia vuelve a ser noticia porque José Emiliano Aguilar Treviño, fruto del primer y efímero matrimonio del músico con Carmen Triviño, dio a conocer mediante sus redes sociales que se encuentra de luto por el fallecimiento de un amigo cercano.

(Vea también: Actriz de ‘Betty, la fea’ habló sobre desgarrador momento que vivió al perder 3 hijos)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emiliano Aguilar (@emiliano_aguilar.t)

“Dios te pido que por favor cuides a mis compas. Desgraciadamente, hoy se me fue otro soldado. Me duele perder amigos de esta forma. Descansa en paz y no te preocupes, nosotros nos encargamos”, fueron las palabras del rapero de 32 años, quien no reveló mayores detalles de lo que está atravesando, ni dio el nombre de la persona fallecida.

En el espacio de los comentarios, han sido muchos los usuarios que han demostrado su curiosidad ante la situación y también le han preguntado qué significa su frase “nos encargamos”, por lo que algunos incluso se han atrevido a aconsejarle reconsiderar sus acciones y “pensar en su hija”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emiliano Aguilar (@emiliano_aguilar.t)

Lee También

Cabe recordar que en repetidas ocasiones se ha señalado que hay cierto distanciamiento entre Emiliano y Pepe Aguilar, e incluso el joven, quien ha incursionado en el rap y el reguetón sin el apoyo de su padre, ha declarado que tiene una hija, pero que el legendario músico no la conoce en persona.

Por otra parte, en 2017 Emiliano fue detenido en Estados Unidos por tráfico de personas, sin embargo, quedó en libertad bajo fianza. Otro momento que resultó bastante polémico en redes, fue que no lo invitaron a la boda de Ángela Aguilar con Christian Nodal.

(Lea también: Actor murió en devastadores incendios en Los Ángeles; estaba en casa junto a su madre)

Ángela Aguilar se defiende en sus redes

Después del incómodo momento vivido en los premios Kids Choice Awards México en noviembre de 2024, Ángela Aguilar dejó un mensaje por medio de sus redes sociales. En una publicación compartió una imagen de su padre, Pepe Aguilar, junto a su perro, quien llevaba una camiseta que decía: “Cyber Bullying is not cool”, la cual quiere decir “El bullying cibernético no es divertido” dando a entender su postura frente a los ataques que ha enfrentado por varios meses.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.