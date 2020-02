View this post on Instagram

“Aveces no me imagino esta vida sin ella”😿 TE AMO hermano con todo mi corazón y mi alma. Todos los días siento un vacío sin ti pero días como este traen un poco más de nostalgia y sentimiento. Aunque son días en los que me pregunto cómo voy a poder seguir sin ti me acuerdo que hoy fue el día que tú regresaste a casa. Tu no eras de este mundo tu eres un ángel que vino, hizo su misión, y ahora nos cuidas con todo el amor y cariño. Mi alma gemela, el amor de mi vida, la razón por la cual sigo, y el ángel con los ojos mas lindos que visto en mi vida. Gracias por TANTAS enseñanzas y por ser un ejemplo de cómo vivir mi vida. Cada sueño que estamos cumpliendo es todo a TU nombre ❤️ Gracias por que nunca nos has dejado solos y por que TODOS LOS días me dejas saber que estás conmigo. Gracias por ese corazón tan puro y por cada consejo, todos los días de mi vida los vivo tratando de ser mas como tú. TE AMO TE AMO TE AMOOOOO! Me trae felicidad pensar que algún día nos vamos a ver otra vez y que esas risas entre nosotros y el cafecito time va ser eterno❤️ #telodijelegarda #legardalegadodeamor . . “I really can’t imagine my life without her”😞 It’s crazy to think the time that has passed and all of this a lot of the times feels like it was just yesterday. Every day I feel an emptiness without you, but on days like this when I ask myself how I can keep on going I try to remind myself that it was the day you had to go back home. You were not of this earth, you’re an angel who came down, completed a mission, impacted millions of lives, and now you’re guiding us all with all of your love and light. My twin soul, the love of my life, and the angel with the most beautiful eyes I’ve ever seen. Thank you for teaching me so much and for being an example of how to live life. Every single dream we are accomplishing is all for YOU. Thank you for every piece of advice you gave me/ still give me lol, thank you for never letting me feel alone. Your energy is so strong Fab and I’m humbled to have been around such greatness. Every single day of my life I aim to be more like you. I know we’ll see each other again angel and when we do the laughs the cafecito time will be forever ❤️ @legarda