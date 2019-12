“Estábamos aquí, grabando el programa, cuando le cuentan a ‘Giri’ (apodo de Carlos Giraldo) que su hermana había fallecido”, manifestó Vargas en ‘La Red’, y luego contó qué hizo su colega al saber lo sucedido:

“Él siguió lo grabación; él continuó todo el tiempo con sus obligaciones y así funcionó el programa. Obviamente, aquí se le dijo que si quería irse, pero el dijo ‘no, yo vine acá a trabajar y hay que cumplir'”.

Vargas también le preguntó a Giraldo por qué, en vez de marcharse, siguió en la grabación del programa.

“Lo hemos dicho todo el tiempo: porque el ‘show’ debe continuar, y porque en ese momento no aportaba en nada que me fuera. Cuando salí de acá fue el momento preciso para salir de mi casa y reunirme ya con la familia a ver qué estaba sucediendo, pero en ese justo momento cuando me informan, realmente me hubiera ido a nada”, contestó el presentador.

Al final, Giraldo expresó que si bien fue un momento “doloroso”, este “se sobrellevó”.