Gerly Hassam Gómez, que recientemente volvió a ‘Sábados felices’, envió un mensaje a través de redes, luego de confrontar a varios tuiteros que le reprocharon no pronunciarse sobre las protestas, en el marco del paro nacional.

Aunque Hassam se mostró en redes sociales apoyando las manifestaciones contra la reforma tributaria, escribió que nadie puede obligar a otro y mucho menos intimidarlo para que haga algo que no quiere.

“No crean que mandándome mensajes internos o insultándome van a lograr cambiar mi parecer”, escribió el intérprete de ‘Rogelio Pataquiva’, en un primer trino que se ve a continuación:

Y no crean que mandándome mensajes internos o insultándome van a lograr cambiar mi parecer, oculto el video para no darle pantalla, pero cualquier forma de intimidación es peor que la misma corrupción.

No más miedo. pic.twitter.com/o2Ux7tjD9t

— Hassam (@oficialHASSAM) April 30, 2021