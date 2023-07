Desde que sufrió de cáncer, la enfermedad que lo tuvo en muy mal estado de salud durante varios meses, el comediante colombiano Hassam cambió su percepción de la vida, según él mismo cuenta en las distintas entrevistas.

De hecho, una de las cosas que cambió después de ese duro momento fue el de valorar y querer más a su familia, principalmente a sus hijas, ya que para él son una fuente de inspiración y motivación muy importante.

Por esto, no desaprovecha oportunidad para presumirlas en sus redes sociales con fotografías acompañadas de mensajes muy tiernos y cariñosos, que le hacen ganar también la admiración de sus seguidores por lo dedicado y amoroso que es con ellas. La última foto que subió a sus redes sociales fue justamente de Mariana, su hija mayor, con quien tiene una gran relación.

“Mi hija mayor, mi cosita preciosa, mi primicia, el 50 % de mi corazón, una de las dos razones más importantes en mi vida, mi Mariana”, escribió el excomediante de Sábados Felices en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, lo que más sorprendió, más allá de la foto y lo tierno del mensaje, fue la advertencia que le hizo a sus seguidores en las siguientes palabras, que no se sabe realmente si lo dijo en tono irónico o real.

“Cuidado con los comentarios señores, no se hagan bloquear”, escribió, pidiendo respeto a los seguidores con su hija, quien hace más de un año cumplió la mayoría de edad.

Además, cabe destacar que no solo presume a su hija Mariana, sino que con Juanita, su hija menor, también comparte buenos momentos y, de hecho, en sus redes sociales también publicó una conversación que tuvo que llenó de ternura a los seguidores.

Él mismo ha comentado que tanto Dios como su familia fueron el motor y la fuerza para que pudiera salir del cáncer tan fuerte que sufrió y que por poco le cuesta la vida.

Cómo fue la batalla contra el cáncer de Hassam

El propio comediante ha asegurado que esta etapa fue la peor de su vida y no únicamente por el tema de la enfermedad, sino por todo lo que ocurrió durante y después de su recuperación.

A través de su Instagram, Hassam escribió un profundo mensaje hace algunos meses en donde contó detalles de todo lo que vivió:

“Cuando perdí todo el cabello por las quimios y el trasplante de médula, sentí que iba a ser la última batalla. Después falleció mi mamá, perdí a una de mis mascotas, me quedé sin trabajo y llegó la pandemia. Luego, me divorcié de la única mujer con la que he convivido: la mamá de mis dos hijas. Han sido años bastante difíciles”, dijo.

“No era la última batalla, era el inicio de la peor etapa de mi vida. Si no es con humor o con sonrisas que enfrentamos las adversidades, no se pueden superar las crisis”, concluyó el comediante.

Cabe destacar que los peores momentos para el comediante ya pasaron y ahora está nuevamente fuerte, unido con su familia y con muchas ganas de seguir adelante, según comentó.