“Eminem todavía puede sostener este coño” y “Eminem tiene un pene pequeño” fueron algunas publicaciones que se vieron en la cuenta de Mariah, que tiene 21,4 millones de seguidores en Twitter.

Desde allí también se hicieron comentarios racistas con la palabra “nigga”, que en inglés se usa de manera despectiva para referirse a las personas afroamericanas.

Según algunos pantallazos que los internautas publicaron, el grupo de ‘hackers’ Chuckling Squad se atribuyó la responsabilidad de lo sucedido.

“¿Tan solo tomo una siesta y esto sucede?”, fue la única reacción de la artista frente a lo sucedido en vísperas del Año Nuevo.

I take a freaking nap and this happens?

