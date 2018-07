En este momento, Daniela trabaja en dos obras de teatro: ‘La princesa y el ministro’ y ‘La estética del crimen’. Ambas se pueden ver en Ciudad de México y se llevarán a cabo hasta finales de este mes.

En entrevista con La Red, la actriz recordó las grabaciones de ‘Luz Clarita’ y manifestó que le “fascinaba” estar en el escenario. Para ella, esto era “la locura total”.

El artículo continúa abajo

Asimismo, recordó cuando medios mexicanos afirmaron que tuvo un aborto a los 14 años, rumor que en su momento ella desmintió. Según Daniela, por este tipo de chismes no podría aguantar tanta fama:

“No podría sostener una carrera de ese tipo porque no se qué hacer con los escándalos. Han salido cosas mías de novios, de no novios, de hijos, de no hijos que yo no sé manejar de otra forma como para sacarles provecho”.