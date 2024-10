Michael Newman, actor célebre por su papel en “Baywatch” y único miembro del reparto de la icónica serie de los 90 que era socorrista en la vida real, falleció a los 67 años tras una larga lucha contra el Parkinson, enfermedad que le diagnosticaron en 2006.

Newman falleció el pasado domingo en el hospital Ronald Reagan UCLA Medical Center, en Los Ángeles, según comunicó a The Hollywood Reporter Matthew Felker, director del documental After Baywatch: Moment in the Sun, estrenado este año.

Newman comenzó su carrera en la pequeña pantalla como doble de acción, a menudo aconsejaba a los guionistas sobre las escenas de rescate y pronto pasó a tener diálogo y convertirse en uno de los personajes más queridos de Los vigilantes de la playa, encarnando a Mike “Newmie” Newman a lo largo de 10 temporadas.

Aparte de socorrista y actor, Newman fue bombero a tiempo completo en el condado de Los Ángeles. El intérprete deja a su mujer, Sarah, dos hijos, Emily y Chris (que también es socorrista), y una nieta, Charlie June.

Newman was a warrior….he literally saved my life at least 4 times. He did the transfer from the scarab to jet skis several times perfectly. What an amazing man. He became a great actor. We will all miss him. #MichaelNewman #Baywatch pic.twitter.com/T0kGYTzkcL

— David Hasselhoff (@DavidHasselhoff) October 23, 2024