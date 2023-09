A finales de abril, la samaria de 59 años pasó nuevamente por el quirófano para someterse a nuevos cambios estéticos y así mejorar su apariencia física, ya que, como ha bajado tanto de peso, hay piel que según ella le sobra y pretende eliminarla.

Sin embargo, y aunque muchos pensaron que era la última vez que se haría una cirugía, este jueves 7 de septiembre se conoció que un nuevo retoque viene en camino.

“Yo me estiré el cuello, detrás de las orejas me lo subieron. Me quité la papada y me la cortaron por el borde de la oreja… es que son unos verracos para que no se note nada. La papada me la cortaron y me sacaron la grasa para que no se vuelva a descolgar”, comentó la humorista en el programa ‘Lo sé todo’.

Según contó Fabiola Posada, después del cuarto día de la última cirugía en su rostro comenzó a maquillarse y notó un cambio evidente cuando se miraba al espejo.

“Los 60 años los cumplo sintiéndome la más mami”, mencionó en el programa citado, teniendo en cuenta que cumple años el próximo 18 de septiembre.

Qué se hará ‘La Gorda’ Fabiola

De acuerdo con lo mencionado por la comediante, que estaría cerca de irse de ‘Sábados felices’, los nuevos procedimientos buscan quitarle algunas arrugas de los ojos.

“No es que sea una adicta a las cirugías plásticas, pero con mi cirujano dividimos la cirugía en dos. Se hizo la primera parte, pero faltan las arrugas de los ojos, los párpados y la frente. Lo quería hacer antes de los 60 años, pero el doctor me pide 2 semanas para la recuperación”, comentó Posada.

En ‘Lo sé todo’ la humorista también se refirió a las críticas que recibe y explicó que no se siente acomplejada de ninguna manera.

“Yo estoy envejeciendo con dignidad y no tengo ningún inconveniente con revelar mi edad. Yo me amo tanto y soy tan coqueta que lo que veo en el espejo me tiene que gustar a mí. Yo no estoy acomplejada con este cuerpote, ni con la llanta ni con las estrías. No sé por qué critican tanto, pero si tuvieran la oportunidad de hacerse algo creo que no lo dudarían”, concluyó.