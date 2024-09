Existe un audio inédito de una de las últimas entrevistas que hizo la ‘Gorda’ Fabiola a un medio de comunicación y que reveló ‘Lo sé todo’.

En esta charla, la humorista habló sobre lo que ella consideraba que debería ser el epitafio que estaría sobre su tumba el día que ella partiera de este plano terrenal.

“Siempre he soñado con que mi tumba tenga un epitafio que diga: ‘Descansa en paz, alma mía, solo querías reír’, ese me gustaría que fuera mi epitafio. Pero, quizá el gran legado que quisiera dejar y que entendiera, primero, todas las mujeres de tallas plus, que tienen sobrepeso, es que ellas también son bellas, en que para todos los gustos hay, que no tienen que sentir ningún complejo”, dijo. “Y el legado para todo el mundo es que, hay que reír pese a la adversidad, reír llorando es lo mejor que puede pasar”, añadió.