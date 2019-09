Por eso hay usuarios de redes que han llegado a insultarla, al punto que la comediante tuvo que salir nuevamente a aclarar la situación y, además, a reiterar que no recurrió a ningún producto milagroso para adelgazar, sino a otro procedimiento, asesorado por médicos.

“Otra vez dirigiéndome a ustedes con un temita que ya me tiene bien ‘salida de casillas’. Siguen estafando gente con malteadas, pastillas y yo no sé qué más cosas, ‘milagrosas’, para adelgazar; [dicen] ‘que ‘la Gorda Fabiola’ las tomó para adelgazar’. Y caen, y me llaman y me insultan que porque [según la gente] me presto para esto”, dijo ‘la Gorda’ en un video de Instagram, y agregó:

“El temita me tiene jorra, como decimos en la costa. Adelgacé por una cirugía bariátrica, mis médicos bariátricos hicieron todo lo posible y lo lograron, me curaron la diabetes, y logré esta figura que hoy en día tengo… Nada de malteadas ni pastillitas ‘milagrosas’; lean muy bien, no me insulten por eso, aunque no los culpo. Y dejen ustedes, los estafadores, de coger las fotos que publico en las redes para poder armar esta historia mentirosa; estafadores de mie%$&”.

Además de esto, en el post de su grabación, la humorista aseguró que de “este robo” ya tienen conocimiento las autoridades.

Aquí dejamos la nueva publicación de la famosa haciendo la advertencia de “esta estafa” para que no caigan más ingenuos y a ella dejen de insultarla.