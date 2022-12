Hace unas semanas, ‘La Gorda’ Fabiola Posada se destapó sobre cómo fue que comenzó su romance hace más de 25 años con Nelson Polanía, ‘Polilla’, su actual esposo y colega.

En esa misma charla con la emisora radial ‘Tropicana’, en donde habló sobre un hurto que sufrió un familiar, aprovechó para recordar un momento en el que destaca el papel de los ángeles cuando estuvo a punto de morir, tema del que también habló.

Este es el video con parte de la entrevista de la humorista con la emisora, en donde exaltó la influencia de esas figuras en su vida y revivió los momentos más duros de salud que vivió.

La humorista de ‘Sábados felices’ recordó cómo tuvo el apoyo de los ángeles cuando estuvo mal de salud y cerca de morir, en una entrevista con Tropicana, que replicó ese pedazo de charla en su Facebook.

“Yo tengo un ejército conmigo, el más poderoso de todos se llama Metatron; nadie habla de ellos […] Aquella oración que a todos nos enseñan del ángel de mi guarda es cierta, todo el tiempo desde el momento en que nacemos somos asignados a un ángel que nos acompaña en vida y en el trance de la muerte a la otra dimensión. Ellos llegaron por mí, yo estaba muerta y ellos me sacaron del infierno. Existen esos dos umbrales, existen”, aseveró.

Acerca de esa experiencia en la que estuvo cerca de morir, ‘La Gorda’ dio algunos detalles sobre cuáles fueron los sentimientos que tuvo durante ese momento.

“Se siente mucho dolor, mucha angustia, mucho odio, muchos sentimientos nefastos. Tuve la oportunidad de estar frente a almas en pena y me pedían ayuda […] Miré hacia arriba y dije: ‘Padre, ¿tan mal me he portado que es acá donde merezco estar?’ Y en esos momentos me estaban desconectando de todos los aparatos para dejarme ir porque ‘Polilla’ había firmado para que me desconectaran”, afirmó.