Hace unos días, la ‘Gorda’ Fabiola contó que su hija y su nieto fueron víctimas de hurto por parte de empleadas domésticas en dos casos distintos.

La samaria indicó que el día de la boda de Alejandra Valencia, contrataron a una persona para que las ayudara con algunas cosas en la casa, pero esta aprovechó un descuido de la familia para robarse la lluvia de sobres que la novia había recibido por parte de sus invitados.

Poco después, algo similar le ocurrió a su nieto, cuando otra empleada le hurtó un dinero que recibió como regalo por su graduación. Sin embargo, la humorista le puso una trampa a la mujer y logró recuperar el efectivo.

Ahora, la mujer reveló durante una entrevista radial, detalles de cómo inició su relación sentimental con Nelson Polanía Garzón, mejor conocido como ‘Polilla’.

La ‘Gorda’ Fabiola reveló cómo inició romance con ‘Polilla’

La comediante indicó que se conocieron durante las grabaciones de ‘Sábados Felices’, en Caracol Televisión.

“Él estaba contando chistes. Iba a la final, entonces se me acercó y me dijo: ‘Doña Fabiola, ¿será que le molesta que yo haga chistes sobre usted?’, y le dije que no, y ganó”, comenzó narrando.

Desde ese momento, iniciaron una estrecha relación de amistad hasta que él tomó la iniciativa de demostrarle que le gustaba más que como una simple amiga.

“Nos hicimos los mejores amigos y compañeros del mundo. Estudiábamos los libretos y almorzábamos juntos. Una noche me pidió llevarlo a un lugar, y cuando se bajó del carro me dio un beso en la boca”, rememoró.

Fue así como la ‘Gorda’ Fabiola se dio cuenta que a ella también le gusta ‘Polilla’, por lo que poco después iniciaron un romance.