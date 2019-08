Aunque la preocupación acabó cuando le concedió una entrevista al programa ‘Lo sé todo’ en la que explicó su ausencia y respecto de lo sucedido aseguró que él solo esquivaba los golpes que ella le propinaba.

No obstante, la también modelo habló con el mismo medio y aclaró que ella no estaba bajo los efectos del alcohol, y que él sí la cacheteó, por lo que ella tuvo que defenderse, como cualquier persona hubiese hecho en su lugar.

“Yo no fui a pegarle por querer pegarle”, comentó, y luego aseguró que ya emprendió acciones legales en contra del hombre.

También manifestó que Steve sí se intentó comunicar con ella en varias oportunidades, como él también mencionó en la pasada entrevista. Incluso, aseveró que él habló con uno de sus amigos y le mandó pedir disculpas.

“Si él no hizo algo malo, si él no actuó mal hacia mí, ¿por qué me pide disculpas?”, agregó.