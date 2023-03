Piqué no deja de ser noticia. Aunque, generalmente, su nombre resuena en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales por su separación de Shakira y su romance con Clara Chía, hace poco fue tendencia por un video que ya le esta dando la vuelta al mundo.

¿Qué le pasó a Piqué?

Luego de su separación de la barranquillera, el deportista comenzó una nueva vida, no solo en su área sentimental con Clara Chía, sino también en su vida profesional. Se retiró del fútbol y se enfocó en sus negocios y a la Kings League, haciéndole el “quite” a la polémica con la madre de sus hijos.

En las últimas horas, el exjugador del Barcelona llamó la atención de miles de fanáticos en redes sociales por un particular movimiento que realizó con su mandíbula mientras realizaba una transmisión de la Kings League.

Mientras daba su opinión sobre el final de la primera temporada de su liga de fútbol amateur, que será el próximo domingo, hizo un movimiento en su mandíbula que, para muchos, fue bastante inusual.

Algunos quedaron con la duda si fue voluntario o involuntario. “Le pasa algo en la boca a Piqué”, “yo hago eso porque me cruje la mandíbula puede ser q lo haga por eso”, “siempre ha hecho ese gesto Piqué, se le ve en muchas entrevistas, seguramente es una manía”, “yo hago eso mucho porque me cruje la mandíbula”, “aparte de eso se estaba trabando todo el rato al hablar y me pareció raro”, son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios de internet.

Clara Chía en el gimnasio antes de conocer a Piqué

En redes sociales fueron filtradas unas imágenes de Clara Chía, antes de su romance con Piqué, en el gimnasio, luciendo una tonificada figura con ajustada ropa deportiva. Al parecer, las fotos datan del 2021. La joven se observa muy sonriente compartiendo con varios de sus amigos.

