Georgina Rodríguez ha logrado un gran reconocimiento en la moda y el modelaje después que su vida diera un giro inesperado tras conocer al futbolista Cristiano Ronaldo y es que gracias a la serie que tiene en Netflix donde cuenta los detalles de su vida, sus fanáticos supieron toda su historia de amor, la cual inició como todo un cuento, pues mientras ella trabajaba en una tienda de ropa en Madrid, el deportista ingresó a comprar algo y fue allí cuando ambos quedaron flechados.

Gracias a ese instante su vida cambió, pues si bien ella se ha destacado al ser una gran empresaria, para nadie es un secreto que gracias a los ingresos de su esposo su vida está rodeada de lujos o por lo menos así lo ha hecho conocer en sus redes sociales y en cualquier entrevista a la que asiste.

Recientemente, ha sido víctima de múltiples críticas por una declaración que realizó en medio de su última entrevista en el reconocido programa español ‘El hormiguero’, donde el periodista indagó varios aspectos de su vida y uno de ellos fue la manera en la que maneja la crianza de sus pequeños, confesión que realizó Georgina y que desató una ola de críticas.

Uno de los métodos que más resaltaron en esa respuesta de crianza fue el que usa para que sus hijos no dejen comida en la mesa y se alimenten de la manera correcta, pero para lograrlo reveló cuál es su truco.

“Les digo que la comida no se deja y que, si no se la comen en ese momento, será para merendar. A veces les pongo videos de niños que no tienen comida y les digo que eso es lo que les puede pasar”, puntualizó Rodríguez.

Sin embargo, también habló que muchas veces se ve reflejada en la rebeldía de los menores, pues contó una que otra anécdota de ella de pequeña y todo lo que tuvo que luchar por la comida:

“Me echaron del comedor de pequeña porque no comía nada y mi madre los fines de semana me hacía arroz a la cubana. Yo le tenía manía al arroz, y ahora me encanta. Ahora los veo y me identifico mucho con ello, pero es que tienen que comer”, narraba la empresaria.

Rápidamente algunos usuarios de las redes sociales cuestionaron la actitud de la influencer, y también criticaron el método que empleaba con sus hijos para que comieran todos los alimentos.

“Georgina les pone a sus hijos videos de niños que no tienen comida para que no dejen nada en el plato. ¿Esto está pasando? ¿No es una broma? Mirar niños, si no comen se van a convertir en pobres”, es uno de los mensajes que se encuentra en Twitter.

Aunque la esposa del futbolista no ha comentado nada al respecto, pues se sabe que fue una entrevista bastante emotiva para ella donde, en medio de la charla durante unos segundos se habló sobre la perdida de uno de sus hijos, recordemos que hace poco estaba embarazada de unos gemelos, pero uno de ellos falleció.

Tema del que habla con más relevación y dedicación en su serie disponible en Netflix, donde además explica cómo fue el proceso con sus otros hijos al comentarle que uno de sus hermanitos no iba a estar con ellos.