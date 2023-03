Gabriela Tafur es uno de los perfiles en ascenso en el país, se coronó como Señorita Colombia 2018-2019 y nos representó muy bien en Miss Universo al lograr quedarse entre las cinco finalistas, siendo la última en su clase en participar en el importante certamen.

(Vea también: Gabriela Tafur despejó dudas sobre matrimonio con Esteban Santos: una boda muy esperada)

Desde entonces, se ha desempeñado en diversos campos. Pasó por La W Radio, a presentar en compañía de Andrea Serna el exitoso ‘reality’ de Caracol Televisión, ‘Desafío: The Box’. Pero eso no es todo, acaba de regresar de grabar una nueva edición de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’.

¿Quién es el novio de Gabriela Tafur?

La caleña se ha ido catapultando como un referente de moda, ha sido la cara de firmas Carolina Herrera la cual decidió invitarla a la Semana de la Moda de Nueva York en 2022 que se llevó a cabo a mediados de septiembre.

Igualmente, en los Premios a la Moda y el Talento Vallecaucano, que tuvieron momento el pasado 14 de octubre, en el que se ganó el Premio Ícono de Moda Nacional de la Revista Cromos.

Si bien su trabajo la ha llevado a ganarse reconocimientos, su vida y su trabajo la han llevado a tener una relación a distancia con Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos.

Gracias a las redes sociales, todos los seguidores de la exseñorita Colombia se mantienen al tanto de su vida de sus proyectos y por supuesto de su relación.

Lee También

Hacia el 2020 la pareja decidió confirmar su relación y desde entonces se han mostrado muy enamorados y unidos, al punto de dar a pensar que pronto podrían haber campanas de boda para la pareja.

View this post on Instagram A post shared by Gabriela Tafur (@gabrielatafur)

No obstante y debido a diferentes compromisos que han tenido, su relación se ha visto puesta en un plano de largos periodos separados.

Realizando la dinámica de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram, la modelo respondió algunas preguntas de sus seguidores, entre ellas sobre las relaciones a distancia. Tafur afirmó que en el día a día es muy importante llevar una buena comunicación.

“Tener una relación a distancia es bien difícil, pero hay tres cosas que me han funcionado a mí muy bien. Número uno, tener planes a futuro; número dos, nunca pasar una despedida sin saber exactamente cuándo nos vamos a volver a ver, es decir, si me despido hoy, saber que en un mes en tal fecha nos vamos a volver a ver”, indicó.

(Lea también: Gabriela Tafur enumeró las cosas que no le gustan de su novio Esteban Santos)

Después, destacó como un tercer tip que la “comunicación, es clave, porque en últimas la comunicación termina en confianza y es la base de una buena relación en general, sea a distancia o no, es la comunicación. En poder estar tranquilos y eso hace que una relación sea sana, sea duradera y en poder estar tranquila”, puntualizó.

En medio de la dinámica, otro seguidor aprovechó el espacio para preguntarle si creía que era celosa. A lo que respondió de manera contundente.

“Oigan no, para nada, cero, además no podría ser celosa. ¿Se imaginan? Me enloquezco, me enloquecen ustedes”, finalizó.