Formar e incentivar los temas de emprendimiento en las mujeres privadas de la libertad es la intención que tiene la presentadora, quien desde que estudió derecho y durante su paso por el reinado ha trabajado con esta población penitenciaria.

“Como abogada, me he interesado por asesorar y acompañar los procesos de los reclusos, pero siempre había trabajo con hombres, es la primera vez que lo hago con las mujeres y ellas me sensibilizaron en muchos temas que desconocía como por ejemplo, lo que pasa con núcleo familiar tan pronto pierden su libertad”, contó la caleña.