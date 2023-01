En abril, Gabriela Tafur y Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, cumplirán tres años desde que iniciaron su noviazgo.

Si bien, la actual pareja se conocía desde antes, fue hasta 2020 que decidieron darse una oportunidad luego de cruzarse en un concierto de J Balvin en el Carnaval de Barranquilla.

“Yo había recién terminado con mi novio, y Esteban no pasó tan desapercibido como uno quisiera. Entonces yo no dejaba que se me acercara mucho para que no crecieran chismes, porque no estábamos ni siquiera saliendo”, dijo Tafur en una entrevista para ‘La Red’.