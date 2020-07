En sus declaración en Instagram, la exreina también aclaró que al decir que su accidente fue cuando estaba “aprendiendo a montar bicicleta” no era literal, sino que se refería “a montar en distancias largas”.

Gabriela Tafur se cayó de su ‘caballito de acero’ porque utilizó el freno que no debía, de acuerdo con su versión, que entregó animada y tranquila.

“Me dio por sacar el termo en movimiento, tomar agua con la mano derecha y me elevé. Cuando me di cuenta, había un hueco en el piso y, como tenía la mano derecha ocupada, frené con la izquierda, que corresponde al freno delantero, entonces, salí volando”, explicó la ex Señorita Colombia.