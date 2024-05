Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El comediante bogotano Gabriel Murillo hizo nuevamente un chiste en el que se refirió despectivamente a una de las regiones del país, en este caso, a Chocó. El humorista ya había hecho otros chistes con una connotación peyorativa a regiones como Vichada, Antioquia y el Caribe.

En esta ocasión se refirió al departamento del Chocó como un lugar que huele feo, equiparándolo con el olor de su vivienda. “El apartamento de mi mamá es limpio todo el tiempo y el mío es un asco, mi apartamento huele asqueroso todo el tiempo. Mis amigos dicen que mi apartamento huele a lo que huele el Chocó y yo creo que sí, un poquito. Yo no he ido al Chocó, pero yo creo que el Chocó debe oler como a Yogo Yogo vencido”, expresó Murillo.

(Vea también: De cuánto fue el primer pago a la ‘Gorda Fabiola’ en ‘Sábados Felices’; la metieron de extra)

En sus otros chistes despectivos, se ha referido al Vichada como un lugar donde solo hay “guerrilla y perico”, a los costeños como personas que no saber leer y a los antioqueños reiteradamente los refiere como “paracos”.

“Nunca he escrito comedia pensando en ser controversial o para insultar a alguien, simplemente sale. Tampoco me he censurado de no poder hablar de un tema, si quiero hablar de algo lo hablo y ya. No me obligo a escribir un chiste de esto porque es el tema del momento o porque va a ser controversial”, aseguró Murillo en una entrevista en ‘Los 40’.

Lee También

Cabe recordar que Murillo perteneció al colectivo ‘underground’ de humoristas bogotanos llamado “Con Ánimo de Ofender”, quienes recurrentemente sus chistes generaban polémica y eran acusados de pasados de tono y machistas. Ahora lanza su tercer especial llamado “En La Olla”, que se publicó a través de su página en Youtube.

Murillo también es uno de los nuevos integrantes del programa “MasterChef Celebrety”, durante su próxima temporada, que se trasmite por el canal RCN.

Puede leer también: Juan Pablo Vega, diez años de “Nada Personal”

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.