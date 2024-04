Por: El Colombiano

El pasado 5 de abril salió una noticia que sorprendió a los colombianos, ya que se trataba de una de las figuras públicas más conocidas del humor colombiano: se trata de Juan Guillermo Noreña Zapata, conocido en la televisión como ‘Carroloco’, quien fue vinculado a una investigación de las autoridades como presunto testaferro del ‘Clan del Golfo’.

Fueron 39 bienes los que le embargaron al humorista y al ‘Clan del Golfo’, además de una extinción de dominio una finca de treinta mil metros cuadrados avaluada en diez mil millones de pesos, un apartamento, una casa y un parqueadero.

Ante esto, ‘Carroloco’ no se quedó callado, pues se pronunció en sus redes asegurando que los juicios en su contra son “erróneos”.

“Debo aclarar que mi labor como humorista es mi profesión y que he dedicado años de esfuerzo y pasión a ella”, dijo el humorista.

‘Barbarita’ defendió a ‘Carroloco’ por problemas legales que tiene

En una entrevista con Juan Diego Alvira en el programa ‘Sin Carreta’, César Corredor, conocido en Sábados Felices como ‘Barbarita’, salió en defensa del humorista, agregando que ‘Carroloco’ “siempre ha sido un emprendedor exitoso”.

“Yo a ‘Carroloco’ lo he conocido como un compañero comerciante, emprendedor, un berraco ese muchacho; porque desde que somos compañeros él siempre ha sobrevivido con su comercio”, dijo Cesar Corredor, ‘Barbarita’.

“De ahí en adelante, lo que uno sepa de que está involucrado en cosas… yo no lo creo, no lo creo, pues algo pasó de mala información o de alguna cosa, pero yo no creo que él esté metido en eso”, agregó.

“Es inocente porque yo lo conozco a él y a su familia, y uno sabe cuando una persona tiene actitudes sospechosas respecto al dinero o de estar involucrado con grupos criminales”, puntualizó.

De todas formas, Juan Guillermo Zapata Noreña sigue envuelto en las investigaciones tras el embargo de sus millonarias propiedades valuadas en 12 mil millones de pesos, indagación que resultó en un señalamiento en el que se le acusa por ser el presunto testaferro de Rosemberth Sánchez Aumada, alias ‘Rodrigo’.

La Dijín reveló que ambos habrían sostenido conversaciones, según lo confirmó el director de la entidad, el coronel Edwin Urrego.

